Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Об этом сообщает DW .



Во вторник, 22 марта, Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к 9 годам колонии со штрафом 1,2 миллиона рублей. Суд признал его виновным в мошенничестве и неуважении к суду. Кроме того, оппозиционеру грозит еще 13 лет тюрьмы.



При определении меры наказания судья, по ее словам, учла, что Алексей Навальный был ранее судим. Кроме того, она заявила о сложении сроков по разным обвинениям.



Зачитывая текст приговора, судья Маргарита Котова описала эпизоды обвинения в мошенничестве, назвала потерпевших и их ущерб и перечислила сайты, опубликовавшие сообщения о выдвижении Навального на президентских выборах 2018 года. Судья также указала, что политик выступал организатором мошеннической схемы и действовал с сообщниками.



Как сообщает "Медиазона", ни одного журналиста не пустили в зал, где находится Навальный и его адвокаты. На оглашение приговора приехали около ста журналистов, их разместили в двух залах с видеотрансляцией.



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