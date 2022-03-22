Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима
Российский оппозиционер Алексей Навальный приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 1,2 млн рублей по обвинению в мошенничестве
Об этом сообщает DW .
Во вторник, 22 марта, Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к 9 годам колонии со штрафом 1,2 миллиона рублей. Суд признал его виновным в мошенничестве и неуважении к суду. Кроме того, оппозиционеру грозит еще 13 лет тюрьмы.
При определении меры наказания судья, по ее словам, учла, что Алексей Навальный был ранее судим. Кроме того, она заявила о сложении сроков по разным обвинениям.
Зачитывая текст приговора, судья Маргарита Котова описала эпизоды обвинения в мошенничестве, назвала потерпевших и их ущерб и перечислила сайты, опубликовавшие сообщения о выдвижении Навального на президентских выборах 2018 года. Судья также указала, что политик выступал организатором мошеннической схемы и действовал с сообщниками.
Как сообщает "Медиазона", ни одного журналиста не пустили в зал, где находится Навальный и его адвокаты. На оглашение приговора приехали около ста журналистов, их разместили в двух залах с видеотрансляцией.
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