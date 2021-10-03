Навальный получил польского "Рыцаря свободы"
Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии "Рыцарь свободы", которую польский Фонд имени Казимира Пулаского присуждает ежегодно с 2005 года
Навального награжденного в знак признания его "выдающихся усилий по продвижению демократических ценностей в России, многолетней преданности делу привнесение в российскую государственную систему таких ценностей, как свобода, справедливость, уважение к закону и подотчетность", передает Еспресо.TV .
Церемония награждения пройдет в Варшаве 5 октября, во время Варшавского безопасности форума, на который ежегодно приезжают представители Европейского Союза и НАТО, детализирует DW .
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Награду отимають представители команды политика Владимир Милов и Леонид Волков. Ее вручит бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, один из лауреатов премии "Рыцарь свободы" прошлых лет.
- Сейчас навальный находится в заключении, куда его поместили в рамках общероссийской опперации силовых органов "Чистое поле", проводившейся с целью получения нужного результата выборов 19 сентября до Госдумы РФ.
- Уже в тюрьме против него открыли дело - за "создание экстремистской организации" . Имеется в виду его "Фонд борьбы с коррупцией", основная деятельность которого в расследовании взяточничества среди чиновников высокого ранга.
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