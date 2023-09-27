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Навального на год поместили в одиночную камеру

27 сентября, 2023 среда
22:35
Мир Алексей Навальный

Российского оппозиционного политика Алексея Навального на 12 месяцев поместили в одиночную камеру – это считается самым суровым наказанием

Об этом идет речь в телеграмм-канале политика.

Он заявляет, что причина такого решения – "неисправимость".

"Продолжаю собирать коллекцию аббревиатур в разделе "Наказание" тюремных правил. У меня уже был СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа). А вчера сразу после апелляции по делу меня отвели на комиссию и объявили, что в связи с моей неисправностью я буду переведен в ЕПКТ (единственное помещение камерного типа) сроком 12 месяцев", - говорится в заявлении.

Навальный отмечает, что это строжайшее наказание в колониях всех видов и комментирует такое решение суда:

"Итак, у меня новая камера и новая надпись на спине. Год ЕПКТ - это самое суровое из возможных наказаний в колониях всех видов. Чувствую себя уставшей рок-звездой на грани депрессии. Достиг вершины хит-парада и больше стремиться не к чему. С другой стороны , это я не взлетел на вершину, а упал ко дну. А там, как известно, всегда могут постучаться снизу", - говорит он.

  • 17 апреля Московский городской суд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. 31 июля апелляция оппозиционера была отклонена.

  • 4 августа этот же суд на выездном заседании приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об "экстремизме".

  • Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 7 августа заявила , что обеспокоена усилением репрессий в России и призвала уволить российских оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу.

Россия
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