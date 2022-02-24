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Главная война с Россией "Наваляли мы им очень хорошо": Арестович сообщил, что все атаки в зоне ООС отражены

"Наваляли мы им очень хорошо": Арестович сообщил, что все атаки в зоне ООС отражены

24 февраля, 2022 четверг
12:22
война с Россией Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о 4 основных направлениях на фронте

Об этом он сказал на брифинге в офисе президента.

"Российские войска в настоящее время, по предварительным данным, прошли перешеек с Крымским полуостровом и развивают наступление, но медленно в двух направлениях - Мелитополь и Херсон. Они сейчас выстроятся в походные колонны и готовятся к движению. Там есть наши войска, они будут сопротивляться, занимать оборону", - отметил Арестович

Он добавил, что ВСУ будут их останавливать.

"Если это касается флагов, то вывешивают, потому что это часть пропаганды. Это значит, что российские оккупаты вывешивают флаги, чтобы снимать пропагандистские материалы. Это опасное направление, но ВСУ сопротивляются. Я призываю всех граждан Украины вывешивать больше украинских флагов везде. Мы должны демонстрировать солидарность, а госфлаг чуть ли не главный ее символ", - сказал советник главы ОП.

Он рассказал о самых угрожающих местах на фронте.

"Самая удачная ситуация у нас в зоне ООС, все атаки отбиты - линия обороны не прорвана. Мы отбили сейчас Счастье. Там подбито много бронетехники противника, потерь живой силы. Если говорить простым языком "Наваляли мы там очень хорошо", цитируя одного из офицеров. Белорусское направление – там появились отдельные передовые отряды (2-3 танка или БМП, 20-50 военных), которые заходят на территорию, встречают сопротивление и отходят сразу, мы не можем говорить, что они продвигаются, но наше войско мониторит ситуацию. Разворачивается рубеж обороны, я думаю, мы выдержим. Сдач или побегов нет. Что касается Чернигова – они продвинулись на севере области ближе к админгранице с Сумской, продвижения недалеки 10-20 км. Они будут пытаться наступать дальше, но Киев надежно защищен", - подытожил Арестович.

ООС
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