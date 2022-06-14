"На***вает наших пацанов командование": в России нанимают мужчин "разнорабочими", а отправляют на войну

Об этом в видео, распространенном Службой безопасности Украины, рассказал пленный уроженец Удмуртии.

Контракт якобы в качестве "разнорабочего" с вооруженными силами РФ он подписал на 2 месяца из-за финансовых затруднений. На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими 32 "коллегами" его отправили в Золотое в подчинение террористической группировки "ЛНР".

Как признается пленник, остальные "добровольцы" отказались: "В первый же день, как мы сюда приехали, 82 человека отказались, сколько отказалось на следующий день – не знаю. Очень много отказников"

Тем, кто выполнил приказ, не позавидуешь: "Из этих 32 человек: семеро попали в плен, шестеро пошли назад, а остальные – 200. Я получил ранение.

Найдёт наших пацанов командование. Задания не поставили, все куда-то подевались – попрятались непонятно куда. В пунктах собрания было много начальства, а когда подъехали сюда, то у нас остался только один взводный", – сетует на командиров пленных.

Напомним, российским кораблем "Адмирал Макаров", с которого обстреливают Украину, руководит предатель из Винницкой области - ему объявили подозрение.

Но, по его словам, выбор у таких "контрактников-разнорабочих" был невелик: послужить пушечным мясом в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР" или быть расстрелянными за отказ.