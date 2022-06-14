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"На***вает наших пацанов командование": в России нанимают мужчин "разнорабочими", а отправляют на войну

14 июня, 2022 вторник
15:59
война с Россией

Российские рекрутинговые компании массово ищут "добровольцев", не требуя ни физической подготовки, ни военной профессии. Работодатели предлагают неплохие зарплаты за якобы разборку руин или отгрузку гуманитарной помощи. Набранных работников отправляют на передовую

Об этом в видео, распространенном Службой безопасности Украины, рассказал пленный уроженец Удмуртии.

Контракт якобы в качестве "разнорабочего" с вооруженными силами РФ он подписал на 2 месяца из-за финансовых затруднений. На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими 32 "коллегами" его отправили в Золотое в подчинение террористической группировки "ЛНР".

Как признается пленник, остальные "добровольцы" отказались: "В первый же день, как мы сюда приехали, 82 человека отказались, сколько отказалось на следующий день – не знаю. Очень много отказников"

Тем, кто выполнил приказ, не позавидуешь: "Из этих 32 человек: семеро попали в плен, шестеро пошли назад, а остальные – 200. Я получил ранение.

Найдёт наших пацанов командование. Задания не поставили, все куда-то подевались – попрятались непонятно куда. В пунктах собрания было много начальства, а когда подъехали сюда, то у нас остался только один взводный", – сетует на командиров пленных.

Но, по его словам, выбор у таких "контрактников-разнорабочих" был невелик: послужить пушечным мясом в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР" или быть расстрелянными за отказ.
  • Напомним, российским кораблем "Адмирал Макаров", с которого обстреливают Украину, руководит предатель из Винницкой области - ему объявили подозрение.
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