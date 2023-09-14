Науседа выразил надежду, что Украина получит "зеленый свет" на вступление в НАТО в 2024 году

Об этом он сказал на Криницком форуме по безопасности и экономике, передает LRT.

Находящийся с визитом в Польше литовский лидер заявил, что надеется на поддержку такого стремления и со стороны Варшавы.

"Теперь нам предстоит приложить максимум усилий, и я очень надеюсь на сотрудничество Республики Польша с тем, чтобы на Вашингтонском саммите мы смогли помочь сделать еще один шаг вперед и, возможно, "дать зеленый свет" членству Украины в НАТО", - сказал Науседа.

"Вся операционная среда или алгоритм стремления Украины к членству в будущем была создана в Вильнюсе", - добавил он.

Что известно о саммите НАТО в Вильнюсе

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

12 июля страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

В тот же день президент Зеленский заявил, что саммит НАТО приблизил победу Украины.