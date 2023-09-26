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Обновлено

Науседа встретился с украинскими нардепами: пообещал продолжить поддержку и призвал к реформам

26 сентября, 2023 вторник
09:10
Война с Россией

В понедельник, 25 сентября, президент Литвы Гитанас Науседа встретился с украинской делегацией парламентариев, пообещал продолжить политическую поддержку Украины и призвал их приложить усилия для борьбы с коррупцией

Об этом сообщает LRT.IT.

"Украина должна получить то, что ей нужно на поле боя. Победа Украины должна быть стратегической целью Запада, иначе угрозы России для нашего региона и стран "восточного соседства" станут еще более серьезными", - сказал Науседа.

Он заверил, что Литва будет усиливать поддержку Украины, и добавил, что последовательно призывает своих союзников также увеличить и ускорить военную поддержку.

Науседа подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы до конца 2023-го было принято положительное решение о начале переговоров по вступлению в ЕС.

Глава Литвы призвал украинских нардепов приложить усилия для борьбы с коррупцией и отмыванием денег, а также отметил, что необходимым условием для вступления в ЕС является проведение реформ, указанных в заключении Еврокомиссии.

Кроме того, в интервью телекомпании LNK Науседа сообщил, что призвал Украину и Польшу к диалогу, отметив, что в конфликте между странами заинтересована только Россия.

"Я попросил своих коллег не нагнетать ситуацию, а попытаться ее стабилизировать, а затем вернуться к нормальному диалогу на двусторонней основе, попытаться посмотреть на этот вопрос (экспорта украинского зерна, – ред.) конструктивно. Мы все хотим одного – скорейшей победы Украины в войне против России. Кто заинтересован в конфликте? Единственный субъект - РФ. Ну, может быть, Беларусь, но я уже не рассматриваю ее отдельно", - сказал Науседа.

25 сентября в Литве с официальным визитом находилась делегация Верховной Рады, в составе которой были Юлия Овчинникова, Игорь Гузь, Николай Княжицкий, Павел Сушко, Иван Крулько, Лариса Билозир, Оксана Савчук и Николай Кучер.

Запрет на импорт агропродукции из Украины: что известно

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно было транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил , что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил , что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Киев подаст в суд в Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что выйдут из "зерновой платформы" из-за этого иска.

19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

20 сентября президент Анджей Дуда раскритиковал действия Украины по поводу польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и заявил о возможном расширении запрета на экспорт продуктов.

20 сентября посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского о том, что блокирование экспорта зерна некоторыми странами выгодно РФ.

В то же время Анджей Дуда выразил сожаление по поводу слов Зеленского о сельскохозяйственной продукции и запрете на украинское зерно, которое ввели три страны ЕС, и заявил, что транзит украинского зерна через Польшу продолжается.

24 сентября Анджей Дуда сообщил, что его страна подготовила транзитные коридоры , по которым Украина сможет экспортировать свое зерно странам, нуждающимся в этом. Однако Варшава не отменяет своего запрета на продажу агропродукции.

Украина
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