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Науседа считает вагнеровцев в Беларуси "серьезной угрозой" и не исключает провокаций против Литвы, Польши и Латвии

31 июля, 2023 понедельник
15:36
Мир

Президент Литвы Гитанас Науседа считает размещение наемников ЧВК Вагнера в Беларуси серьезной угрозой

Об этом сообщает вещатель LRT .

"С момента появления первых сообщений о том, что в Беларуси могут быть размещены (боевики, – ред.) ЧВК Вагнера, я сразу сказал, что мы не можем исключать такую угрозу", – подчеркнул Науседа.

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Он не исключает возможных провокаций против Литвы, Польши и Латвии.

"Даже если основные сценарии отличаются или мы хотим предположить, что эти сценарии разные и что, возможно, группа Вагнера будет направлена в Африку или другие места, действительно очень соблазнительно быть здесь, недалеко от нашей границы, чтобы не использовать наше присутствие для разных провокаций. Поэтому я считаю, что угроза серьезная", – считает литовский президент.

По его словам, действия Литвы в этом аспекте долгое время были заморожены. Однако после мятежа ЧВК Вагнера в России Литва предприняла дополнительные действия безопасности, поэтому сейчас "ситуация контролируется, разведка усиливается".

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"Также нет никаких препятствий для того, чтобы литовская армия пришла на помощь пограничникам (при необходимости). Это обязательно будет сделано", – добавил Науседа.

Вагнеровцы в Беларуси и угроза для стран ЕС

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. 

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российской ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. 

27 июля Центр национального сопротивления сообщил , что подразделения ЧВК Вагнера ищут в Беларуси людей, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. А Пригожин отозвал отпуска вагнеровцев и велел прибыть в Беларусь до 5 августа.

Россия
Польша
Белорусь
Латвия
Литва
Вагнергейт
Военные новости
Евгений Пригожин
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