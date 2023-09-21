Науседа обсудил с Зеленским и Дудой зерновые разногласия

Об этом пишет LRT .

"Разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее из-за общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России. Позиция Польши в оказании поддержки является исключительной. Необходимо найти решение, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным", - заявил Науседа. .

Он подчеркнул, что только совместными усилиями можно противодействовать нависшей над всем регионом угрозе.

"Общественные разногласия, независимо от причин, не только подрывают единство, но и способствуют пропаганде врага", - отметил Науседа.

Науседа поговорил с президентами Украины и Польши об упрощении процедуры транспортировки зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву, тем самым снизив давление.

В ближайшее время президент Литвы продолжит переговоры как с Украиной, так и с Польшей, отметили в его канцелярии.

В то же время представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил журналистам, что "у президента Зеленского не было совместной встречи с Дудой и Науседой". Очевидно, Науседа пообщался с обоими президентами отдельно.

Что известно о запрете на импорт зерна и иске Украины в ВТО

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили, что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.

Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.

В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна больше не будет передавать оружие для Украины, а будет вооружаться сама.