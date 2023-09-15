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Науседа лишил гражданства Литвы фигуристку Дробязко, выступавшую в шоу жены Пескова

15 сентября, 2023 пятница
17:45
Мир

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет, которым отменил гражданство, предоставленное фигуристке Маргарите Дробязко как исключение

Об этом Delfi сообщил советник президента Ридас Ясюленис.

"Да, президент сегодня подписал декрет", – подтвердил он.

14 сентября Комиссия по гражданству рекомендовала президенту лишить Дробязко гражданства. Фигуристка прокомментировала намерение лишить ее гражданства, заявив, что ее действия не несли угрозы нацбезопасности Литвы.

"Никто не имеет права, ни морального, ни тем более юридического, заставлять меня занять радикальную, основанную на ненависти к оппоненту позицию или же заставлять каяться в том, что я делаю честно, профессионально и исключительно ради добра и мира в душах тех людей, какими сталкиваюсь", – цитирует ее Sport.ru

10 августа 2022 года президент Литвы Гитанас Науседа лишил супругов литовских фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса ордена Великого князя Литовского Гедимина V степени за то, что спортсмены согласились принять участие в коммерческом шоу жены спикера президента РФ Пескова Татьяны Навки.

На следующий же день в литовском сейме трое консерваторов разработали поправки к закону о гражданстве, чтобы литовское гражданство, предоставленное в виде исключения, могло быть отменено за поддержку агрессоров.

Маргарита Дробязко – уроженка Москвы. После распада СССР они с мужем решили выступать за Литву.

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