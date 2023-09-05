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Научные работы дочери Путина продолжают публиковать в США и Швейцарии, - СМИ

5 сентября, 2023 вторник
19:31
Мир

Старшая дочь российского диктатора Владимира Путина Мария Воронцова продолжает публиковаться в научных журналах США и Швейцарии, несмотря на санкции

Об этом сообщает телеграм-канал Можем объяснить.

Воронцова имеет степень кандидата медицинских наук и специализируется на эндокринологии.

По данным издания, ее публикации можно найти на сайте московского университета "Истина", где собраны научные тексты всех работников вуза.

"Она пишет статьи по эндокринологии и медицине в американских и швейцарских издательствах: The Endocrine Society и MDPI Publishing. В 2022 и 2023 году вышли четыре текста Воронцовой", - говорится в материале.

Марія Воронцова

Фото: скрин

Сообщается, что три из статей были опубликованы после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Дочь Путина пишет статьи не сама, а вместе с коллегами из Московского государственного университета, особенно с факультета фундаментальной медицины, где она является заместителем декана с 2022 года.

В то же время, Воронцова находится под санкциями США, Евросоюза и Британии с апреля прошлого года.

Как рассказал редактор научно-популярного журнала на условиях анонимности, санкции не запрещают публиковаться, а издательства могут даже платить гонорары, но чаще всего это делают авторы.

"Отбор устроен так, что статью рецензируют перед публикацией люди, знающие, проверяющие ее на научность. Издательство MDPI Publishing существует всего с середины 1990-х, и это журналы с открытым доступом, что признак не очень солидный. Хорошие научные журналы - это крупный бизнес, где за каждую статью читатель заплатит $20-30. А вот The Endocrine Society - крутая, хорошая организация", - прокомментировал редактор и добавил, что публикация авторства дочери российского диктатора может повлиять на репутацию издательства.

  • 21 ноября сообщалось, что Новая Зеландия ввела санкции против дочерей Путина и еще 20 россиян и белорусов.
Россия
Владимир Путин
санкции против России
США
Великобритания
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