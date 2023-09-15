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Научиться не обижаться

Вадим Денисенко
15 сентября, 2023 пятница
08:07
Мнение

В последние дни мне часто задают схожие вопросы

  • Илон Маск отключил старлинки и мы не смогли атаковать Севастополь, а еще Твиттер снова разрешил работать российским чиновникам. Может, нам послать Маска?
  • В итоговом коммюнике Большой Двадцатки агрессия России названа "войной в Украине". Почему мы так мягко обращаемся с Китаем и Индией?
  • Генсек ООН готовит ослабление россиян в рамках зернового соглашения. Может, нам стоит послать в черту ООН?

Обидеться – это самое простое, что можно сделать. Но обида – это путь в никуда. Или еще точнее – это путь к поражению. Обидеться можно только тогда, когда ты знаешь, что вне обиженного позволит тебе резко поднять ставки и выиграть. В противном случае обида даст только козыри врагу и упростит жизнь союзникам (вы обиделись, значит мы вам не нужны). Надо искать другие варианты выхода из ситуации, как бы это сложно ни было.

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Черно-белый мир хорош в ретрофильмах, а жизнь имеет сотни оттенков белого и черного (о количестве оттенков серого даже трудно представить). В моей предыдущей книге "Политики не лгут", издательство Наш Формат есть отдельная глава "Политики не обижаются". И там есть пример, объясняющий это правило.

И этот пример Нельсон Мандела, после двух десятилетий в тюрьме принявший решение не обижаться на белых для того, чтобы его страна развивалась. И через два десятилетия после его смерти мы можем видеть, насколько он оказался умнее и проницательнее своего соседа — диктатора Зимбабве Роберта Мугабе.

Все это веду к тому, что нет простых ответов на сложные вопросы. А мы, особенно наш пузырь в ФБ, каждый день ведет с*ачи вокруг поиска самых примитивных ответов на сложные вопросы. И ответ на это — новые с*ачи. К несчастью.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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Илон Маск
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