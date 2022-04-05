Нацсовет заявил, что не принимал решения об отключении Еспресо, Прямого и 5 каналов

Об этом сообщила пресс-служба регулятора в комментарии Укринформу.

"К полномочиям Национального совета относится лицензирование теле- и радиовещателей и надзор за их деятельностью. Никакого решения об отключении телеканалов Национальный совет не принимал. Кроме этого, Национальный совет не может комментировать решение государственного оператора - Концерна РРТ, отвечающего за передачу сигнала вещателей", – отметили в Нацсовете.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил Еспрессо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.