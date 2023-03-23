Нацсовет выдал лицензию телеканалу Минобороны "Армия ТВ"

Об этом информируют в Нацсовете .

"Вскоре на спутнике появится новый украинский телеканал Армия ТВ". ", – говорится в заявлении.

Сообщается, что этот канал создают военные и военные. Также его целевыми аудиториями являются семьи и друзья украинских защитников, а также желающие вступить в ряды Вооруженных Сил.

Это будет круглосуточная речь на 10 лет.

Как пишет Детектор Медиа , продюсер, медиаменеджер и журналист Илларион Павлюк хочет назвать канал Discovery Military, также "Армия ТВ" уже имеет 12 концепций будущих проектов.

"Это канал для них и о них. Они должны понимать, что их поддерживают, их проблемы слышат, их победы видят. Но при этом весь контент должен быть понятен гражданским. У нас есть профессиональные репортеры с опытом снятия боевых действий под обстрелами. Таких репортеров 40 человек", - сказал Павлюк.

Команда телеканала – профессиональные медийщики на 90% которых служат в ВСУ. В эфире хотят увеличить количество квалифицированных экспертов, но будет развлекательный контент.

Это некоммерческая структура, поэтому планирует сотрудничать с другими независимыми медиа.