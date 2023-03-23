Нацсовет выдал лицензию телеканалу Минобороны "Армия ТВ"
23 марта Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал лицензию Центральной телерадиостудии Министерства обороны на спутниковое вещание "Армия ТВ"
Об этом информируют в Нацсовете .
"Вскоре на спутнике появится новый украинский телеканал Армия ТВ". ", – говорится в заявлении.
Сообщается, что этот канал создают военные и военные. Также его целевыми аудиториями являются семьи и друзья украинских защитников, а также желающие вступить в ряды Вооруженных Сил.
Это будет круглосуточная речь на 10 лет.
Как пишет Детектор Медиа , продюсер, медиаменеджер и журналист Илларион Павлюк хочет назвать канал Discovery Military, также "Армия ТВ" уже имеет 12 концепций будущих проектов.
"Это канал для них и о них. Они должны понимать, что их поддерживают, их проблемы слышат, их победы видят. Но при этом весь контент должен быть понятен гражданским. У нас есть профессиональные репортеры с опытом снятия боевых действий под обстрелами. Таких репортеров 40 человек", - сказал Павлюк.
Команда телеканала – профессиональные медийщики на 90% которых служат в ВСУ. В эфире хотят увеличить количество квалифицированных экспертов, но будет развлекательный контент.
Это некоммерческая структура, поэтому планирует сотрудничать с другими независимыми медиа.
- 21 июля 2022 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии телеканалов "Медиа Группы Украина".
- 19 октября 2022 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал спутниковую лицензию на новый канал эксработникам "Медиа Группы Украина". Новый канал будет выходить под названием "Мы – Украина".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38
Покупка 38Продажа 38.77
-
EUR
Покупка 40.55Продажа 41.45
- Актуальное
- Важное