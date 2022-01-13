Нацсовет уволил своего представителя в оккупированном Крыму и Севастополе
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания уволил своего представителя в АР Крым и г. Севастополе Татьяну Ящук в связи с истечением срока назначения
Соответствующее решение принято на заседании регулятора, передает Еспресо.Tv.
"Ящук Татьяна Александровна должна быть уволена в связи с истечением срока назначения на должность", - сказала глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.
Кроме того, члены этого органа также приняли решение объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя аппарата Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Временно возложено исполнение обязанностей по этой вакантной должности на Анну Литвиненко.
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