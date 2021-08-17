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"Нацсовет саботирует мониторинг и санкции": активист анонсировал судебные процессы против украинских телеканалов за невыполнение закона о языке

17 августа, 2021 вторник
12:38
Общество суд

Общественный активист Андрей Смолий анонсировал судебные процессы против украинских телеканалов из-за пренебрежения положениями закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Об этом Смолий написал в Facebook.

"Сегодня ровно месяц как действует ст. 23 Закона о языке в части фильмов и сериалов на украинском. Месяц как крупнейшие телеканалы саботируют Закон и демонстрируют свои "Сваты" или "Папики" на русском языке. Это прямой вызов законам Украины и каждому из нас. Это прямое нарушение Конституции и решения Конституционного Суда. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания откровенно саботирует мониторинг и санкции за нарушение Закона. Власти пошли на полный саботаж. Защитить Закон фактически некому. Вместе с движением Украинское Действие и Координационным советом по защите украинского языка и культуры начинаем судебные процессы против телеканалов, которые саботируют Закон о языке! " - написал Смолий.

По словам активиста, первый иск будет подан против телеканала "1 + 1".

Смолий также обратил внимание, что только за один день мониторинга уполномоченным по защите государственного языка было обнаружено более двух десятков нарушений телеканалами языкового закона.

"Только за один день мониторинга более двух десятков нарушений. Телеканалы массово саботируют Закон о языке. 1 + 1, Интер, Телеканал Украина, Телеканал ICTV, телеканал СТБ и другие - массово нарушают Закон. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания самоустранилась от каких либо процессов. Для власти Зеленского вопрос выполнения Законов не стоит в целом. Может, стоило бы созвать СНБО ?! Но нет ... тишина ", - написал Смолий.


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1+1
Андрей Смолий
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