Нацсовет проверит телеканал Шуфрича

Соответствующее заявление опубликовали на сайте Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.



"Национальный совет на заседании 4 ноября назначил внеплановую безвыездную проверку телеканала UKRLIVE (ООО "Телепростир", г. Киев) из-за высказываний в эфире Александра Охрименко относительно пандемии COVID-19, которые могут угрожать или повлечь за собой серьезные риски для жизни и здоровья населения Украины и системы здравоохранения. Также регулятор будет анализировать распространенное в эфире канала заявление Виктора Медведчука, содержащее дезинформацию.

Мониторинг Национального совета 29 октября зафиксировал трансляцию передачи "Украинский формат", где, в частности, обсуждали пандемию. Ведущими были Ростислав Сухачев и Диана Панченко, а участниками - экономический эксперт, президент украинского аналитического центра Александр Охрименко и доцент и кандидат медицинских наук Валентина Маркевич", - сообщили в Нацсовете.



По словам Александра Охрименко, пандемии коронавируса не существует и не нужно с ней бороться.



"Отмените надбавки за коронавирус, отмените борьбу с коронавирусом - и коронавирус исчезнет", - заявил Охрименко в эфире UKRLIVE.



Как отмечают на сайте Нацсовета, передачу "Украинский формат" транслировали и в повторе, а значит, можно было осуществить редакционный контроль и остановить распространение информации, которая вредит здоровью людей и искажает их выбор относительно необходимости вакцинации.



Кроме того, на канале звучали заявления Виктора Медведчука о "внешнем управлении".



Национальный совет проверит ООО "Телепростир" на соблюдение пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которым телерадиоорганизации должны соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию.

О приобретении канала UKRLIVE Нестором Шуфричем стало известно 2 ноября.

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