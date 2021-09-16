Нацсовет проверит "Первый независимый" из-за передачи долей на владение каналом

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как отмечается, Служба безопасности Украины обратила внимание на структуру собственности телеканала "Первый независимый" (ООО "Тайм медиа", г.. Киев) и сообщила Национальный совет о необходимости проверить ее.

Так, для выяснения, содержит деятельность телеканала противоречия закону, Национальный совет на заседании 16 сентября назначила лицензиату внеплановую выездную проверку.

"В документах, которые ООО "Тайм медиа" предоставило Национальному совету, его владельцем со 100% долей указано ООО "Медиахолдинг новости". По информации лицензиата, этой компании обладают сразу 99 физических лиц, каждому из которых принадлежит по 1%. В то же время, как отмечается, 98 из них передали все свои доли в управление одному лицу - Панченко Диане Витальевне, которая также является одним из 99 совладельцев компании и указана ее конечным бенефициарным владельцем ", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что в предоставленных документах лицензиат информирует только о 99% владения уставным капиталом компании, находящихся в управлении и собственности Панченко Дианы. То есть фактически информация о полном 100% владение компанией остается неизвестной.

В пресс-службе добавили, что учитывая эти факты Национальный совет проверит ООО "Тайм медиа", которое вещает на спутнике с логотипом "Первый независимый", на соблюдение части четвертой статьи 12 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании ".

Напомним, сотрудники закрытых каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK стали владельцами канала "Первый независимый".

16 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку , вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на телеканале "Интер".

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