Нацсовет проверит "Интер" из-за показа фильмов с российскими актерами из черного списка

Об этом передает пресс-служба ведомства.

"2 сентября Национальный совет назначил очередную внеплановую невыездную проверку телеканала " ИНТЕР " (ЗАО" Телеканал "Интер", г. Киев) в связи с демонстрацией фильмов с участием актеров, которые внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. За период с 9 по 29 августа в эфире телеканала транслировались аж 12 таких фильмов ", - говорится в сообщении.

Так, в эфире лицензиата за 9 - 12, 14, 16 - 19, 21 - 23, 28 и 29 августа зафиксировано 12 кинолент, в отношении которых существуют ограничения относительно показа на территории Украины. Участниками этих фильмов являютс\я российские актеры, входящие в этот Перечень.

В частности, в эфире "Интера" транслировались такие советские фильмы:

- "Большая перемена" с участием Талызиной Валентины Илларионовны;

- "Весенний призыв" с участием Ярмольника Леонида Исааковича;

- "Блондинка за углом" с участием Бортко Владимира Владимировича;

- "Одиноким предоставляется общежитие" с участием Инина Аркадия Яковлевича, Михайлова Александра Яковлевича;

- "Родня" с участием Михалкова Никиты Сергеевича;

- "Служебный роман" с участием Алисы Бруновны Фрейндлих;

- "Москва слезам не верит" с участием Алентовой Веры Валентиновны, Владимира Валентиновича Меньшова, Олега Павловича Табакова;

- "Любовь и голуби" с участием Михайлова Александра Яковлевича, Владимира Валентиновича Меньшова;

- "Зеленый фургон" с участием Дмитрия Вадимовича Харатьяна;

- "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" с участием Натальи Владимировны Варлей;

- "Гараж" с участием Валентина Иосифовича Гафта;

- "Место встречи изменить нельзя" с участием Станислава Сергеевича Говорухина.

Отмечается, что законом Украины "О телевидении и радиовещании" установлено, что не допускается трансляция аудиовизуальных произведений с участием лиц, внесенных в перечень, также телерадиокомпания обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии. Этот факт свидетельствует о признаках нарушения абзац десятый части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 настоящего закона.

Внеплановую невыездную проверку телеканала "Интер" проведут в период с 17 сентября по 1 октября. До 21 сентября лицензиат должен направить в адрес регулятора необходимые документы и материалы.

Напомним, Национальный совет на заседании 2 сентября применил сразу 5 санкций за распространение языка вражды - две к телеканалу "НАШ" и три к "Макси-ТВ".

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Это уже четвертая внеплановая невыездная проверка, назначенная телеканалу "Интер" из-за демонстрации фильмов с участием артистов, внесенных в Перечень создающих угрозу национальной безопасности. Предварительные решения о проверке лицензиата были приняты 15 и 29 июля и 18 августа.