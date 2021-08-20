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Главная война с Россией Нацсовет призвал каналы почтить воинов в День памяти защитников Украины

Нацсовет призвал каналы почтить воинов в День памяти защитников Украины

20 августа, 2021 пятница
08:35

29 августа в Украине - День памяти защитников Украины, регулятор призвал вещателей к чествованию военных

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Для празднования дня памяти и героизма погибших защитников был выбран именно эту дату, поскольку ее приурочено военным событиям на востоке Украины, когда во время Иловайской операции украинская армия понесла наибольшие потери. Национальный совет призывает телерадиоорганизации достойно почтить память наших соотечественников и напоминает руководителям телерадиоорганизаций, что этого памятного дня необходимо внести изменения в программы ", - говорится в сообщении.

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