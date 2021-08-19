Нацсовет подаст в суд, чтобы лишить лицензии канал "НАШ"

Об этом сообщает Детектор медиа .



Речь идет об эфире 4 мая 2021 года, где гостем студии был лидер запрещенной коммунистической партии Петр Симоненко. Политик враждебно высказывался о ПЦУ.

Нацсовет оштрафовал еще один канал "Макси ТВ" за этот же эфир - 119 000 гривен. Причина: компания осуществляет ретрансляцию канала "Наш".



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Нацсовет также назначил проверки обоим каналам из-за эфира с Еленой Бондаренко.



Мониторинг зафиксировал высказывания, в которых Бондаренко говорила об "украиноязычных насильниках" и дискриминации и насилии над русскоязычным населением. Регулятор считает, что эти высказывания направлены на разжигание вражды.