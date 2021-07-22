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Нацсовет отказывается выполнять закон о языке, - сообщество "Язык объединяет"
16 июля вступила в силу норма Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по показу всех фильмов и сериалов по телевидению на украинском языке (ч. 6 ст. 23). Но некоторые телеканалы Украины дерзко ее нарушают! Представители сообщества "Язык объединяет" и многие неравнодушные граждане фиксируют многочисленные факты показа фильмов на русском - вопреки закону
Об этом сообщает сообщество "Язык объединяет".
Для контроля выполнения закона о языке, Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка 16-17 июля провел мониторинг на 28 общенациональных телеканалах. По результатам мониторинга выявлены грубые нарушения закона - фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке телеканалами "Интер" (6 нарушений), "Украина" (5 нарушений), ICTV и "Мега" (по 2 нарушения), НТН и "К1" (по одному нарушению). Показательно, что самыми большими нарушителями закона о языке оказались телеканалы, принадлежащие наиболее пророссийским олигархам Фирташу и Ахметову. По фактам нарушений Уполномоченным составлены соответствующие акты и направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к телеканалам-нарушителям определенные законодательством санкции.
Однако Национальный совет не только отрицает получение указанных документов от Уполномоченного, но и вообще цинично отрицает свой долг контролировать соблюдение законодательной нормы относительно языка фильмов и наказывать телеканалы за ее нарушение. В частности, Нацсовет утверждает, что применяет санкции исключительно в случае нарушения телерадиоорганизациями требований о языковых квотах ЗУ «О телевидении и радиовещании» (ч. 2 ст. 72) и/или условий лицензии, и якобы не имеет права применять санкции за нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Это утверждение является ложным и манипулятивным!
На самом деле Национальный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, Законом "О телевидении и радиовещании", Законом "О национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", другими законами Украины (см. Ст. 2 Закона "О национальной совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания"). Согласно Закону "О телевидении и радиовещании" телерадиоорганизации обязаны соблюдать законодательство Украины и требований лицензии (ст. 59, ч. 1, п. А). Согласно Закону "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" он осуществляет лицензирование телерадиовещания (абзац 2 ст. 14), надзор за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и условий лицензий (абзац 4 ст. 13), а при проведении конкурсов на выдачу лицензии на вещание Нацсовет руководствуется необходимостью развития государственного языка (закон "О телевидении и радиовещании", ст. 9, ч. 7). Нацсовет может обращаться в суд об аннулировании лицензии на вещание на основании факта неисполнения распоряжений об устранении нарушений законодательства и лицензионных требований (Закон "О телевидении и радиовещании", ст. 37, ч. 5, п. В). Итак, Нацсовет может наказывать телеканалы за нарушение закона о языке.
Также, согласно Закону "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" он осуществляет надзор за соблюдением телерадиоорганизациями законодательства Украины в сфере кинематографии (абзац 7 ст. 13). В то же время Закон "О кинематографии" определяет телеканалы как субъекты кинематографии (ст. 7), а применение языков в области кинематографии подчинено Закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (ст. 6). Таким образом, Нацсовет обязан контролировать язык фильмов на телевидении, руководствуясь именно законом о языке.
Кроме того, согласно Закону "О телевидении и радиовещании" единственным органом государственного регулирования деятельности в сфере телевидения и радиовещания независимо от способа распространения телерадиопрограмм и передач является Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (ст. 7, ч. 4). Одной из регуляторных функций Нацсовета является обеспечение и содействие конкуренции в деятельности телерадиоорганизаций всех форм собственности в соответствии с требованиями законодательства, создание условий по недопущению устранения, ограничения или искажения конкуренции в телерадиоинформационном пространстве (абзац 7 ст. 14 Закона "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения радиовещания "). Потакая некоторым телеканалам в нарушении ими законодательной нормы о показе фильмов на украинском языке Нацсовет прямо игнорирует свои обязанности и ставит законопослушные телеканалы в невыгодное неконкурентоспособное положение.
Закон о языке дал телеканалом целых 2 года, чтобы подготовиться к показу фильмов на украинском! Как видим, подавляющее большинство телеканалов придерживаются этой нормы. Так почему же Нацсовет крышует нарушителей ?!
Гражданское сообщество "Язык объединяет" глубоко возмущено попыткой Национального совета саботировать положения о языке о показе фильмов на украинском. Ранее эту норму пытались отменить или отложить на неопределенный срок депутаты монобольшинства. Нацсовет же в своем кощунстве идет еще дальше - открыто заявляет об игнорировании базового требования закона о языке в угоду Кремлю и пророссийской телеиндустрии. Правовой нигилизм Нацсовета толкает Украину в пропасть беззакония и обесценивания механизмов защиты государственного языка. Призываем Нацсовет прекратить преступный произвол и немедленно привести деятельность телеканалов в соответствие с законом о языке!
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