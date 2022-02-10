Нацсовет оштрафовал телеканалы "НАШ" и "Макси-ТВ" за недостаточный объем украинского языка в эфире

Об этом говорится на сайте Нацсовета.



"Проверка телеканалов проходила по обращению гражданина А. Смолия и базировалась на недельных мониторингах эфиров вещателей за период с 8 по 14 июля 2021 года", - сообщает Нацсовет.



Проверка установила, что в указанное время на телеканале "НАШ" (ООО "Наш 365") на украинском языке были в эфире 2 ч 26 мин передач, что составляет 8,71%, а объем передач на негосударственном языке составил 25 ч 34 мин или 91, 29%. Эти показатели на телеканале "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага") были соответственно 2 ч 25 мин (8,68%) и 25 ч 35 мин (91,32%).



Этот факт свидетельствует о нарушении вещателями части второй статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", ведь доля передач на украинском языке в эфире спутниковых телеканалов должна составлять не менее 75% общей продолжительности передач и/или фильмов.



В эфире телеканала "НАШ" передачи собственного производства в повторе транслировались на государственном языке без субтитрования на украинском. Это нарушает требования абзаца третьего части пятой статьи 10 профильного Закона, напомнили в Нацсовете.



Сумма штрафа для каждой из компаний ООО "Наш 365" и ООО "Наша Прага" составит 24 934,05 грн.



Штраф в государственный бюджет необходимо уплатить в течение 30 дней со дня уведомления Национальным советом о принятых им решениях.



Кроме этого, на заседании 10 февраля Национальный совет применил к ООО "Наш 365" и ООО "Наша Прага" санкции штрафа и обращения в суд об аннулировании лицензии из-за расистских высказываний Евгения Мураева.



В контексте разговора Евгений Мураев использовал лексемы "черный Париж", "мусульманская Мекка… с хиджабами…, где страшно находиться" и выражал другие характеристики населения французской столицы, которое этнически происходит из африканского континента и мусульманских стран.



"Это подчеркивало негативное отношение, презрение и пренебрежение оратором к таким людям", - отметили в Нацсовете.



Телеканал "НАШ" должен уплатить в государственный бюджет Украины штраф на сумму 124 670, 25 грн.

Напомним, под офисом телеканала НАШ в Киеве прошла акция протеста: активисты требовали введения санкций и его закрытия.