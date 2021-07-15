Нацсовет оштрафовал "1 + 1" на 70 тыс. грн за показ в эфире сериала на русском языке
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наложила штраф в сумме 71,5 тыс. телеканал "1 + 1" за трансляцию сериала "Кухня" на русском языке
Об этом сообщает пресс-служба регулятора .
"Внеплановая невыездной проверки заказчику был назначен на обращение гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на неправомерное трансляцию в эфире телеканала" 1 + 1 "сериала" Кухня "на государственном языке", - говорится в сообщении.
По результатам проверки, трансляция сериала "на русском языке с украинскими субтитрами нарушение требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании".
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