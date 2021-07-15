Нацсовет оштрафовал "1 + 1" на 70 тыс. грн за показ в эфире сериала на русском языке

Об этом сообщает пресс-служба регулятора .

"Внеплановая невыездной проверки заказчику был назначен на обращение гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на неправомерное трансляцию в эфире телеканала" 1 + 1 "сериала" Кухня "на государственном языке", - говорится в сообщении.



По результатам проверки, трансляция сериала "на русском языке с украинскими субтитрами нарушение требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании".