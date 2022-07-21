Нацсовет аннулировал лицензии телеканалов "Медиа Группы Украина"
Национальный совет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии телеканалов "Медиа Группы Украина" на заседании 21 июля
Об этом сообщили на заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания .
На заседании 21 июля Национальный совет по телевидению и радиовещанию проголосовал за аннулирование лицензии на телевещание "Медиа Группы Украина" и отдельных региональных телеканалов из Запорожья и Мариуполя, связанных с Ринатом Ахметовым.
"Таким образом, огромный медийный бизнес считаем закрытым. Завтра будет опубликовано наше решение, с завтрашнего дня эти лицензии утрачивают силу. То есть эти компании, кто не отключен, еще работают в марафоне сегодня. Такая ситуация, кажется, происходит впервые за нашу историю... Большое спасибо всем журналистам, редакторам... Хочется верить, что все коллеги найдут себе место работы", - объявили на заседании.
- После закрытия "Медиа Группы Украина" Рината Ахметова 4 тыс. человек окажутся на улице.
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