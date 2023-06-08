Решение регулятор принял на заседании 8 июня, сообщает "Детектор медиа".

Все эти каналы и их юридические лица (ООО "ТРК "Новые коммуникации", ООО "ТРК "112-ТВ", ООО "Новости 24 часа", ООО "Тайм медиа", ООО "Телерадиопространство", ООО "НАШ 365", ООО) "Наша Прага") находятся в санкционных списках.

По словам заместителя председателя Нацсовета Олега Черныша, часть 9 статьи 50 Закона "О медиа" дает регулятору полномочия аннулировать или останавливать лицензии находящимся под санкциями компаниям.

"Систематические нарушения, поэтому проектами решения предлагается не приостановка, а аннулирование лицензий", – сказал он.

Упомянутые компании должны вернуть лицензии, соответствующие изменения внесены в реестр.

Каналы "Наш" и "Макси ТВ" косвенно принадлежат Евгению Мураеву, пророссийскому политику, народному депутату Украины VII и VIII созывов. 112, NewsOne, ZIK принадлежат соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку. А UkrLive и Первый независимый – нардеп, член запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.