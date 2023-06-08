Нацсовет аннулировал лицензии пророссийских телеканалов Медведчука, Шуфрича и Мураева
Национальный совет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии каналов "Наш", "Макси ТВ", 112, NewsOne, ZIK, UkrLive и "Первый независимый"
Решение регулятор принял на заседании 8 июня, сообщает "Детектор медиа".
Все эти каналы и их юридические лица (ООО "ТРК "Новые коммуникации", ООО "ТРК "112-ТВ", ООО "Новости 24 часа", ООО "Тайм медиа", ООО "Телерадиопространство", ООО "НАШ 365", ООО) "Наша Прага") находятся в санкционных списках.
По словам заместителя председателя Нацсовета Олега Черныша, часть 9 статьи 50 Закона "О медиа" дает регулятору полномочия аннулировать или останавливать лицензии находящимся под санкциями компаниям.
"Систематические нарушения, поэтому проектами решения предлагается не приостановка, а аннулирование лицензий", – сказал он.
Упомянутые компании должны вернуть лицензии, соответствующие изменения внесены в реестр.
Каналы "Наш" и "Макси ТВ" косвенно принадлежат Евгению Мураеву, пророссийскому политику, народному депутату Украины VII и VIII созывов. 112, NewsOne, ZIK принадлежат соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку. А UkrLive и Первый независимый – нардеп, член запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.
- Напомним, в январе 2023 года Верховная Рада лишила Медведчука мандата. Также президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства.
- 24 мая Медведчук был лишен статуса адвоката.
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