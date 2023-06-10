Ведущие, восхвалявшие Медведчука, патриотически рассказывают о войне. Они не получают повесток и путешествуют по миру. Конечно, я имею в виду не всех журналистов, но тех, кто унижал украинцев, пропагандировал победу и восхищался Москвой.

В нацистской России тоже самое. Перестроечные ельцинские журналисты и Соловьев, и Киселев и даже Миткова, получавшие ордена за поддержку демократии от балтийских стран, сегодня главные нацистские ястребы, путинские геббельсы.

И если вместо Путина, который внезапно умрет, станет Патрушев - они будут критиковать Путина за мягколичество, а если Навальный — за коррупцию.

Медведчуковско-мураевские каналы — жесткая путинская сила, проводившая пророссийскую политику. А вот эти другие приспособленцы — сила мягкая, просто не дающая построить сильную Украину. И именно они среди других причин послужили поводом к таким потерям в войне. Вспоминаю известную до банальности цитату польского поэта Бруно Ясенского:

"Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не изменяют, но только по их молчаливому согласию существует на земле измена и убийство".

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Об авторе . Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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