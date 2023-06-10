Нацсовет аннулировал лицензии медведчуковско-мураевских каналов. Но другие каналы опзжистов спокойно работают
И 1+1 с долей того же Медведчука, и Интер, которым владеет Фирташ с однопартийцами Медведчука, не просто работают, а финансируются из государственного бюджета и стали монополистами в цензурном "телемарафоне"
Ведущие, восхвалявшие Медведчука, патриотически рассказывают о войне. Они не получают повесток и путешествуют по миру. Конечно, я имею в виду не всех журналистов, но тех, кто унижал украинцев, пропагандировал победу и восхищался Москвой.
В нацистской России тоже самое. Перестроечные ельцинские журналисты и Соловьев, и Киселев и даже Миткова, получавшие ордена за поддержку демократии от балтийских стран, сегодня главные нацистские ястребы, путинские геббельсы.
И если вместо Путина, который внезапно умрет, станет Патрушев - они будут критиковать Путина за мягколичество, а если Навальный — за коррупцию.
Медведчуковско-мураевские каналы — жесткая путинская сила, проводившая пророссийскую политику. А вот эти другие приспособленцы — сила мягкая, просто не дающая построить сильную Украину. И именно они среди других причин послужили поводом к таким потерям в войне. Вспоминаю известную до банальности цитату польского поэта Бруно Ясенского:
"Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не изменяют, но только по их молчаливому согласию существует на земле измена и убийство".
Об авторе . Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины
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