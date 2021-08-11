Нацполицию в Киеве возглавил полковник Иван Выговский, - Крищенко

Об этом в комментарии журналистам заявил экс-глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНИАН .



"Только что министр внутренних дел представил Ивана Выговского, полковника полиции, руководителем полиции Киева", - сказал Корищенко.



Экс-глава Нацполиции в Киеве добавил, что не работал с Выговским раньше.



"Мы не работали вместе как-то плотно, только общались, возможно, как руководители. Поэтому все оценки, я думаю, предоставит руководство и общество. Но это большое доверие, высказанное руководителем. И я думаю, он будет пытаться ее оправдать", - сказал Корищенко .



Иван Выговский в 2015-2016 годах возглавлял Очаковский отдел полиции в Николаевской области, позже работал заместителем начальника главного управления Нацполиции в Николаевской области. С февраля 2020 года Выговский возглавлял Нацполицию на Полтавщине.

Напомним, 11 августа стало известно, что глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку .