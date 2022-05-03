Нацполиция запустила дополнительный номер "горячей линии" по поиску погибших и пропавших

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины

По номеру 0 800 21 21 51 можно получить информацию о процедуре розыска или захоронения родных или знакомых гражданских граждан. На "горячую линию" можно обратиться в случае поиска человека, который мог погибнуть во время военных действий или сообщить данные о чьем месте смерти или захоронения

Звонки на "горячую линию" бесплатны, операторы принимают их круглосуточно.

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