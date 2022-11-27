Нацполиция зафиксировала более 45 тыс. преступлений, совершенных с 24 февраля

Об этом говорится на сайте МВД.

Пресс-служба сообщает, что всего с 24 февраля возбуждено 45 741 уголовное производство по фактам совершения на территории Украины преступлений военными ВС РФ и их пособниками.

34 397 производств начали за нарушение законов и обычаев войны;

9 083 – за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

2 078 – за коллаборационную деятельность;

98 – за государственную измену;

37 – за диверсию.

В МВД информируют и о преступлениях против детей, в том числе с начала полномасштабного вторжения. 440 детей погибли из-за российской агрессии, 851 ребенок получил ранения. Еще 329 пропали без вести. Также 12 034 ребенка депортировали в Россию, 119 удалось вернуть.

Следователи обнаружили 48 мест, где на ныне деоккупированных территориях россияне незаконно удерживали и пытали граждан. Еще открыто 46 уголовных производств по фактам совершения военными РФ сексуального насилия.

Напомним, министры юстиции стран G7 впервые в истории этого формата соберутся на встречу, основной темой которой станет расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение виновных к ответственности.

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