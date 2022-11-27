Нацполиция зафиксировала более 45 тыс. преступлений, совершенных с 24 февраля
Следователи Национальной полиции начали более 45 тыс. уголовных производств за преступления, совершенные во время полномасштабного вторжения
Об этом говорится на сайте МВД.
Пресс-служба сообщает, что всего с 24 февраля возбуждено 45 741 уголовное производство по фактам совершения на территории Украины преступлений военными ВС РФ и их пособниками.
- 34 397 производств начали за нарушение законов и обычаев войны;
- 9 083 – за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- 2 078 – за коллаборационную деятельность;
- 98 – за государственную измену;
- 37 – за диверсию.
В МВД информируют и о преступлениях против детей, в том числе с начала полномасштабного вторжения. 440 детей погибли из-за российской агрессии, 851 ребенок получил ранения. Еще 329 пропали без вести. Также 12 034 ребенка депортировали в Россию, 119 удалось вернуть.
Следователи обнаружили 48 мест, где на ныне деоккупированных территориях россияне незаконно удерживали и пытали граждан. Еще открыто 46 уголовных производств по фактам совершения военными РФ сексуального насилия.
- Напомним, министры юстиции стран G7 впервые в истории этого формата соберутся на встречу, основной темой которой станет расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение виновных к ответственности.
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