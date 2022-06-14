Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Департамент стратегических расследований, противодействия экономическим преступлениям и финансирование терроризма со стороны РФ не дает легализовать средства структур, связанных с Россией или Беларусью. Буквально в течение последних 2 месяцев на финансовый контроль поставлено более 7 тыс. резидентов, имевших хозяйственные отношения с Россией Беларусью, чем предотвратили вывод средств на сумму до 200 млрд гривен в указанные страны", - сказал Енин в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, наложен арест на активы этих компаний на общую сумму около 21 млрд. грн.

"Мы нанесли превентивный удар по российским олигархам, наложив арест на ценные бумаги их банковских учреждений на общую сумму 12 млрд гривен. Еще есть очень длинный перечень оказавшихся под арестом объектов", - заявил Енин.

Напомним, накануне суд арестовал украинские активы российского олигарха Фридмана, среди которых продажи минводов "Миргородская" и "Моршинская".

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