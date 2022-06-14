English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Нацполиция заблокировала вывод 200 млрд гривен 7 тысяч компаний, связанных с Россией и Беларусью

Нацполиция заблокировала вывод 200 млрд гривен 7 тысяч компаний, связанных с Россией и Беларусью

14 июня, 2022 вторник
00:42
Экономика Енин: одной из целей Украины является признание России государством, которое финансирует терроризм

Национальная полиция Украины заблокировала вывод активов почти 7 тысяч компаний, которые имели хозяйственные отношения с РФ и Белоруссией

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Департамент стратегических расследований, противодействия экономическим преступлениям и финансирование терроризма со стороны РФ не дает легализовать средства структур, связанных с Россией или Беларусью. Буквально в течение последних 2 месяцев на финансовый контроль поставлено более 7 тыс. резидентов, имевших хозяйственные отношения с Россией Беларусью, чем предотвратили вывод средств на сумму до 200 млрд гривен в указанные страны", - сказал Енин в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, наложен арест на активы этих компаний на общую сумму около 21 млрд. грн.

"Мы нанесли превентивный удар по российским олигархам, наложив арест на ценные бумаги их банковских учреждений на общую сумму 12 млрд гривен. Еще есть очень длинный перечень оказавшихся под арестом объектов", - заявил Енин.

  • Напомним, накануне суд арестовал украинские активы российского олигарха Фридмана, среди которых продажи минводов "Миргородская" и "Моршинская".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

санкции против России
Нацполиция
Евгений Енин
Читайте также:
Павло Латушко
13 июня, 2022 понедельник
В Беларусь в последнее время проникли 5 тыс. офицеров ЧВК "Вагнера" и военнослужащих РФ в гражданской одежде, - белорусский оппозиционер Латушко
Олексій Резніков
12 июня, 2022 воскресенье
Резинков назвал ориентировочные сроки поставок РСЗО для Украины
Наоя Інуе та Ноніто Донейр (праворуч)
11 июня, 2022 суббота
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.06
    Покупка 34.06
    Продажа 35.01
  • EUR
    Покупка 35.64
    Продажа 36.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
14 июня
01:18
Мароканец, которого в "ДНР приговорили" к смертной казни, имеет украинское гражданство, - Reuters
01:02
Депутаты госдумы, заместитель администрации Путина и член Совбеза. Черногория арестовала активы 34 граждан России
00:20
В течение 13 июня ВСУ на востоке уничтожили 48 захватчиков, склад с боеприпасами и вражескую технику
00:06
Германия может прокредитовать бывшую "дочку" Газпрома на сумму до 10 млрд евро, - Bloomberg
2022, понедельник
13 июня
23:47
Кирилл Шевченко
Украинцы смогут обменивать гривны на евро в Нидерландах в наличных, - Шевченко
23:26
Оккупанты сбросили боеприпас на общину Сумщины, один человек погиб
23:06
Павел Кириленко
Россияне 13 июня убили троих мирных жителей в Авдеевке, Новоселовке Первой и Кураховке
22:52
Эксклюзив
Сергей Згурец
На юге враг уже начал делать инженерные постройки, заботясь о своей безопасности. Колонка Сергея Згурца
22:42
РФ убила шестилетнего мальчика в Лисичанске, - Зеленский
22:21
Мы придем в Херсон, Мелитополь, третий раз освободим Мариуполь, придем в Энергодар, освободим и наш Крым, - Зеленский
21:51
Кулеба
"Украина победила в важных битвах, несмотря на все обстоятельства": Кулеба призвал Запад ускорить поставки тяжелого оружия
21:47
Сергей Жадан
Роман Жадана "Интернат" о войне с Россией стал победителем литературной премии ЕБРР
21:36
польша граница
В Польше планируют создать две новые войсковые дивизии
21:27
Spotify формирует совет для борьбы с вредоносным контентом
21:24
Захватчики пытаются окружить украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка, - Генштаб
21:10
Опубликован законопроект о легализации медицинского каннабиса: что известно
21:00
ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Изюмском направлении, - 93-я ОМБр "Холодный Яр"
20:43
РФ испытывает новые образцы оружия в Украине, - Маляр
20:40
С оккупированных территорий Харьковщины 13 июня эвакуировали более 1700 человек
20:27
Замглавы Еврокомиссии считает, что вступление Украины в ЕС должно состояться в течение лет
20:10
Джастин Трюдо
Трюдо заразился коронавирусом
20:09
Россия устроила голод в Украине в 1932-33 гг. и сейчас планирует довести его до мирового масштаба, - торговый представитель Украины
20:09
Оккупанты готовятся аннексировать Мариуполь и Донецкую область до 1 сентября, - советник мэра Андрющенко
19:43
Правоохранители расследуют более 180 фактов применения оккупантами кассетных боеприпасов, - ОГП
19:27
Яна Зинкевич: когда началась великая война в феврале – "Госпитальеры" были к ней готовы
19:19
"Даже на костылях и одной ноге – вперед к победе": Кулеба повредил ногу
19:19
дефицит бензина
Украина планирует нарастить импорт горючего в 1,6 раза
19:14
Эксклюзив
Доходы украинцев упадут вдвое, уровень ВВП Украины снизится на 40-50%, – ректор Международного института бизнеса
19:01
В Молдове не намерены отказываться от Приднестровья ради пути в ЕС
19:00
На Харьковщине оккупанты обстреляли три села Золочевской громады
18:41
Российская музыка почти исчезла из эфиров радио, а язык – нет, – результаты мониторинга
18:41
Обновлено
Эммануель Макрон
Посольство Франции подтвердило визит Макрона в Киев
18:33
Плательщики единого налога 2% могут подать декларацию в приложении "Дия" и уплатить его
18:27
В Мелитополе оккупанты начали раздавать паспорта РФ, только десять мелитопольцев согласились
18:21
Эксклюзив
Пока Мариуполь находится под угрозой распространения холеры, оккупанты дерзко обкрадывают город, - заммэра Орлов
18:10
Украина запретила экспорт своего газа и ряда видов угля
17:55
Эксклюзив
Азовцы для россиян представляют большую ценность, чем Медведчук, который им не нужен, - экс-командир полка "Азов" Жорин
17:54
Йенс Столтенберг
Швеция начала внедрять изменения в законодательство, чтобы выполнить требования Турции по НАТО, - Столтенберг
17:38
Эксклюзив
На фото военнослужащий ВСУ и военная техника
На Запорожье захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ, - военный эксперт Киричевский
17:31
Гуманитарный хаб "Восток – Запад" в Харькове передал более 640 тонн помощи
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV