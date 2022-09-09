Нацполиция возвращается в освободенные населенные пункты Харьковской области
Подразделения Национальной полиции Украины возвращаются к работе в освободенных пунктах Харьковской области
Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле. Подразделения Национальной полиции возвращаются в освобожденные населенные пункты Харьковщины", - сказал Зеленский.
Отдельно президент обратился к блогерам, освещающим успехи ВСУ.
"Хочу еще раз обратиться сейчас к некоторым блоггерам, кто иногда спешит объявлять результаты тех или иных активных действий наших воинов на передовой... Пожалуйста, не торопитесь с сообщениями, не усложняйте своей спешкой задачи для нашей армии. Не сообщайте, пожалуйста, конкретные детали оборонной операции раньше, чем об этом скажут официальные представители нашего государства", - говорится в выступлении президента Украины.
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