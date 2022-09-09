Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле. Подразделения Национальной полиции возвращаются в освобожденные населенные пункты Харьковщины", - сказал Зеленский.

Отдельно президент обратился к блогерам, освещающим успехи ВСУ.

"Хочу еще раз обратиться сейчас к некоторым блоггерам, кто иногда спешит объявлять результаты тех или иных активных действий наших воинов на передовой... Пожалуйста, не торопитесь с сообщениями, не усложняйте своей спешкой задачи для нашей армии. Не сообщайте, пожалуйста, конкретные детали оборонной операции раньше, чем об этом скажут официальные представители нашего государства", - говорится в выступлении президента Украины.

9 сентября российские СМИ сообщили , что оккупанты объявили эвакуацию из Изюма и Купянска.

ДБР приступило к фильтрационным мероприятиям в деоккупированной Балаклее.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области ВСУ освободили более 30 населенных пунктов.

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