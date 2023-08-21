Нацполиция Украины получила партию служебных собак из Европы
21 августа в кинологические центры Нацполиции Львова приехали еще 24 служебные собаки от Фонда Говарда Баффета
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Начальник Отдела организации кинологической деятельности Нацполиции подполковник Светлана Коломиец заявила, что все щенки породы немецкая овчарка и малинуа (бельгийская овчарка), имеют возраст от одного года и были переданы зарубежными партнерами. Все собаки уже прошли базовый курс дрессировки.
Предыдущая партия прибыла в Украину в начале августа, тогда Национальная полиция получила от представителей Нидерландов 26 служебных собак.
Фото: Полиция Львовской области
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