Нацполиция Украины получила партию служебных собак из Европы

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Начальник Отдела организации кинологической деятельности Нацполиции подполковник Светлана Коломиец заявила, что все щенки породы немецкая овчарка и малинуа (бельгийская овчарка), имеют возраст от одного года и были переданы зарубежными партнерами. Все собаки уже прошли базовый курс дрессировки.

Предыдущая партия прибыла в Украину в начале августа, тогда Национальная полиция получила от представителей Нидерландов 26 служебных собак.

Фото: Полиция Львовской области