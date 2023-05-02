Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, сервисы позволяли киберпреступникам легализовать активы, полученные в результате хакерских атак вредоносным программным обеспечением и онлайн-мошенничества. Рекламирование услуг обмена осуществлялось на закрытых хакерских форумах. Пользователям предлагали анонимный обмен криптовалют.

"Благодаря этим биржам обменивали десятки миллионов долларов в месяц. По результатам сделки правоохранители заблокировали инфраструктуру сети, которая размещалась на серверах в США, странах Европы и Украине", - говорится в сообщении.

В настоящее время доменные имена удалены, а посетителям девяти сайтов отображается баннер о конфискации домена ФБР.

Правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности лиц.