Нацполиция совместно с ФБР задержали мошенников, которые обманули иностранцев на $7,5 млн за фейковые "инвестиции"
Национальная полиция совместно Федеральным бюро расследований Америки (ФБР) разоблачили мошенников, которые обманули иностранцев на $7,5 млн за фейковые "инвестиции"
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Согласно сообщению, Нацполиция Офис генпрокурора и ФБР разоблачили преступную группу, которая организовала международную мошенническую схему. Преступники выманивали у граждан средства через специально созданные торговые платформы и колл-центры. В дальнейшем средства легализировались через запуск бизнес-проектов, недвижимости и криптовалюты.
Украинские полицейские установили, что организовала и обеспечивала схему группа граждан Украины и иностранцев. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Преступники тщательно маскировали свою деятельность.
Отмечается, что злоумышленники создали ряд сайтов-торговых платформ, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже активов. С помощью программного интерфейса они имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз. Сотрудники подконтрольных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% общей суммы прибыли. После получения средств преступники блокировали аккаунты пострадавших.
По информации правоохранителей, для отмывания средств преступники запускали бизнес-проекты, покупали недвижимость и криптовалюта.
Сеть колл-центров охватывала Киев и Харьков, штат "работников" насчитывал сорок человек, среди которых были иностранцы. "Робитикив" тщательно подбирали, обязательным условием было владение иностранными языками.
Правоохранители установили, что по такой схеме преступники обманули только граждан США на $7,5 млн
В пресс-службе напомнили, что 5 октября правоохранители провели 23 обыска в Киеве, Киевской и Харьковской областях. В результате была прекращена деятельность мошеннических колл-центров, изъято компьютеры и другие доказательства.
Сейчас полиция на ФБР устанавливают всех лиц, причастных к сделке, а также полного круга потерпевших.
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