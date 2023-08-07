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Нацполиция разоблачила международный канал контрабанды наркотиков и изъяла кокаина на $500 тыс.

7 августа, 2023 понедельник
13:22
Криминал

Оперативники Национальной полиции перекрыли международный канал контрабанды наркотиков. У двух жителей Броваров Киевской области изъяли кокаина на сумму около полумиллиона долларов США

Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции.

Отмечается, что двое жителей Киевщины ввозили в Украину из Чешской Республики кокаин, маскируя в скрытом тайнике в автомобиле. В дальнейшем они сбывали наркотик оптовыми партиями во время личных встреч с доверенными лицами только за наличные деньги.

Месячная прибыль фигурантов от такой деятельности достигала 450 тысяч долларов.

В международном сотрудничестве с правоохранительными органами ЕС удалось выяснить, что 32-летний житель Бровары совместно с местной жительницей занимались сбытом оптовых партий кокаина на территории Украины среди доверенного круга лиц. Фигуранты наладили канал поставки в Украину наркотического средства из Чешской Республики.

"Мужчина непосредственно выполнял функцию перевозчика и курьера: лично ездил за границу за "товаром", который перевозил через таможню в автомобиле, скрывая в заранее подготовленном тайнике - багажном отделении, отсеке из аккумуляторной батареи", - рассказали правоохранители.

Хранили запрещенные вещества в съемной квартире женщины, там она фасовала товар и в дальнейшем передавала сообщнику для реализации. Злоумышленники передавали наркотик "из рук в руки" клиентам по криминальному кругу лиц, а расчет проходил только за наличные. Такой "бизнес" приносил им около 450 тысяч долларов США ежемесячно прибыли.

Правоохранители при силовой поддержке бойцов спецподразделения ТОР задержали мужчину, когда он пытался сбыть килограмм кокаина. Во время обысков в автомобиле и квартире фигурантов обнаружили брикеты с кокаином общим весом около трех килограммов. Все изъятое направили на проведение соответствующих экспертных исследований.

Примерная стоимость изъятого наркотического средства по ценам черного рынка составляет около полумиллиона долларов США.

Следователи сообщили дилеру о подозрении по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах.

Святошинский районный суд города Киева избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

  • В марте львовские полицейские разоблачили "Складмена" и наркокурьера, а также изъяли партию наркотиков на 1,2 миллиона гривен.
Украина
Чехия
Киевщина
полиция
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