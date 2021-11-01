Нацполиция разоблачила хищение 60 млн грн на ремонте Днестровской ГАЭС

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



"Оперативники Управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции совместно со следователями полиции Киева и Киевской городской прокуратурой ведут следствие по фактам преступной деятельности должностных лиц ЧАО "Укргидроэнерго", Консорциума "НПО "Укргидроэнергострой" и подрядной организации. По предварительным данным, по результатам проведения публичных закупок побеждали подконтрольные предприятия. С целью хищения средств в официальные документы вносились недостоверные сведения об объемах выполненных работ и их стоимости, в частности вносились работы, которые фактически не выполнялись", - говорится в сообщении.



По информации правоохранителей, чтобы вывести средства в "теневое обращение", причастные лица заключали фейковые договоры на выполнение работ и оказание услуг с обществами, которые имели признаки фиктивности. Полученные таким образом денежные средства все участники сделки разделяли между собой.



По факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением расследуется уголовное производство по статье 191 УК.

Напомним, Аудит Госрезерва подтвердил исчезновение тысяч тонн запасов, наличие просроченных продовольственных товаров на сотни миллионов гривен, а также многомиллионные финансовые махинации.