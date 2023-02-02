Об этом сообщает интернет-представительство Национальной полиции.

Среди фигурантов дела – бывший заместитель председателя Одесской ОВА, начальник одного из департаментов (депутат Одесского областного совета) и начальник отдела ОВА. Им объявлено о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

В сообщении говорится, что на закупку продуктов было выделено 500 млн грн, а на закупку специального снаряжения для подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориальной громады Одессы - более 106 млн грн. В свою очередь, чиновники разработали схему присвоения средств: товары покупали по ценам значительно выше рыночных, а полученную разницу распределяли между всеми участниками.

Нацполиция сообщает, что в апреле 2022 года только по одному договору на закупку продуктов на 40 миллионов гривен разница в стоимости составила семь миллионов. Исполняющий обязанности главы Нацполиции Иван Выговский отметил, что сумма может быть значительно больше, следствие до сих пор продолжается.

В четверг, 2 февраля, следователи провели обыски в служебных помещениях Одесской областной военной администрации и по местам проживания фигурантов.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. За присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением может грозить лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.