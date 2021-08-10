Нацполиция разоблачила чиновников Государственной продовольственно-зерновой корпорации на миллионных хищениях

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.



Согласно сообщению, должностные лица ГПЗКУ совместно с предпринимателями наладили преступную схему растраты имущества компании, убытки от реализации которой достигли миллионов гривен.



Правоохранители установили, что должностные лица проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты. При этом они занижали стоимость и не совершали предоплату товара. За кредитные средства, полученные под государственные гарантии, чиновники закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, значительно ниже рыночной. Так, в январе-мае 2021 года было заключено около десяти убыточных контрактов на экспорт зерна.



Правоохранители сообщили также о фактах злоупотребления при заключении договоров о страховании имущества. Тариф по оформленным документам был в 3-5 раз выше рыночной стоимости подобных услуг.



Отмечается, что в настоящее время полиция проводит обыски в помещениях ГПЗКУ, а также в офисах компаний и по месту жительства фигурантов на территории нескольких областей.



В пресс-службе добавили, что в настоящее время устанавливается точная сумма причиненного должностными лицами ущерба и решается вопрос о сообщение им о подозрении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb