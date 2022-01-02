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Нацполиция поздравила Мариуполь песней о Бандере

2 января, 2022 воскресенье
15:47
Общество Степан Бандера

Вместо гимна Украины утром 1 января 2021 года в городе Мариуполе из здания управления Национальной полиции звучала песня бойцов УПА "Батько наш - Бандера, Україна - мати"

Музыкальная композиция с пением в исполнении мужского хора звучала из громкоговорителей, и ее хорошо было  слышно в близлежащих районах. Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Еспресо.TV.

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В подтверждение своих слов Казанский предоставил соответствующее видео.



Справка

В прошлом, 2021 году, песня "Батько наш - Бандера, Україна - мати" получила новую жизнь и стала хитом №1 по всей Украине. Случилось это благодаря львовским школьникам, запустившим такой флешмоб в соцсетях.
 
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Национальная полиция
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