Нацполиция подтвердила смерть криворожского мэра Павлова. начато следствие

Пресс-релиз с таким названием вечером 15 августа 2021 года разместил на официальном сайте Национальной полиции Украины отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Еспресо.TV .



"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - отмечают правоохранители.



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На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия.

На месте происшествия находятся начальник Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория.



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Также в Кривой Рог выехала следственно-оперативная группа Центрального аппарата Национальной полиции.

Как отмечается, по данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В партии ОПЗЖ, к которой принадлежал покойный криворожский глава Константин Павлов (перед этим, с 2005-го он был в составе Партии регионов), сказали, что мэр погиб из-за "огнестрельного ранения в область груди" .

На момент обнаружения тела рядом с ним лежал карабин.





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