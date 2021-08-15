Нацполиция подтвердила смерть криворожского мэра Павлова. начато следствие
"Полиция устанавливает обстоятельства смерти Криворожского городского главы"
Пресс-релиз с таким названием вечером 15 августа 2021 года разместил на официальном сайте Национальной полиции Украины отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Еспресо.TV .
"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - отмечают правоохранители.
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На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия.
На месте происшествия находятся начальник Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория.
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Также в Кривой Рог выехала следственно-оперативная группа Центрального аппарата Национальной полиции.
Как отмечается, по данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
- В партии ОПЗЖ, к которой принадлежал покойный криворожский глава Константин Павлов (перед этим, с 2005-го он был в составе Партии регионов), сказали, что мэр погиб из-за "огнестрельного ранения в область груди" .
- На момент обнаружения тела рядом с ним лежал карабин.
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