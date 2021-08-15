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Нацполиция подтвердила смерть криворожского мэра Павлова. начато следствие

15 августа, 2021 воскресенье
18:16
Общество

"Полиция устанавливает обстоятельства смерти Криворожского городского главы"

Пресс-релиз с таким названием вечером 15 августа 2021 года разместил на официальном сайте Национальной полиции Украины отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Еспресо.TV .

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - отмечают правоохранители.

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На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия.

На месте происшествия находятся начальник Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория.

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Также в Кривой Рог выехала следственно-оперативная группа Центрального аппарата Национальной полиции.

Как отмечается, по данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

  • В партии ОПЗЖ, к которой принадлежал покойный криворожский глава Константин Павлов (перед этим, с 2005-го он был в составе Партии регионов), сказали, что мэр погиб из-за "огнестрельного ранения в область груди" .
  • На момент обнаружения тела рядом с ним лежал карабин.



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Национальная полиция
Нацполиция
новости Кривого Рога
ОПЗЖ
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