Нацполиция обыскала ГП "Укрспирт", - руководитель предприятия
В четверг, 25 ноября, Нацполиция провела обыски в помещении центрального аппарата ГП "Укрспирт" и дома у руководителя госпредприятия Сергея Блескуна
Об этом Блескун написал в Facebook.
"Сегодня в помещении центрального аппарата ГП «Укрспирт» и у меня дома прошли обыски. Их проводила следственная группа Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Конечно, ничего инкриминирующего не было обнаружено", - надписи Блескун.
Глава Укрспирта добавил, что предприятие осуществляло полное сотрудничество и предоставило правоохранителям все необходимые документы.
По словам Блескуна, предметом обыска стали документы, касающиеся подготовки ГП "Укрспирт" к приватизации.
- Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о разблокировании крупной приватизации.
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