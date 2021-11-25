Нацполиция обыскала ГП "Укрспирт", - руководитель предприятия

Об этом Блескун написал в Facebook.



"Сегодня в помещении центрального аппарата ГП «Укрспирт» и у меня дома прошли обыски. Их проводила следственная группа Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Конечно, ничего инкриминирующего не было обнаружено", - надписи Блескун.



Глава Укрспирта добавил, что предприятие осуществляло полное сотрудничество и предоставило правоохранителям все необходимые документы.



По словам Блескуна, предметом обыска стали документы, касающиеся подготовки ГП "Укрспирт" к приватизации.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о разблокировании крупной приватизации.