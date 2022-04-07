Нацполиция наложила арест на активы компании жены Медведчука
Национальная полиция наложила арест на активы компании жены Медведчука и конфисковала обнаруженное в ходе обысков имущество
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Национальную полицию Украины.
По предварительной информации, был наложен арест на активы общества, конечным бенефициаром которого является Оксана Марченко – жена кума Путина Виктора Медведчука.
Стало известно, что правоохранители провели обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука "Медвежья дубрава" в Закарпатье.
В ходе обыска были изъяты более 300 картин известных художников, среди которых Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес и Глюк. А также несколько снегоходов, квадроциклов и автомобилей.
Кроме того, по решению суда будет наложен арест семи квартир и двух имущественных комплексов. Кроме того, готовятся ходатайства в суд об аресте конфискованного в ходе обысков имущество.
В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА.
Нацполиция напоминает, что средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для ВСУ и восстановления разрушенной оккупантами инфраструктуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.61
- Актуальное
- Важное