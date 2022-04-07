Нацполиция наложила арест на активы компании жены Медведчука

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Национальную полицию Украины.



По предварительной информации, был наложен арест на активы общества, конечным бенефициаром которого является Оксана Марченко – жена кума Путина Виктора Медведчука.

Стало известно, что правоохранители провели обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука "Медвежья дубрава" в Закарпатье.

В ходе обыска были изъяты более 300 картин известных художников, среди которых Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес и Глюк. А также несколько снегоходов, квадроциклов и автомобилей.

Кроме того, по решению суда будет наложен арест семи квартир и двух имущественных комплексов. Кроме того, готовятся ходатайства в суд об аресте конфискованного в ходе обысков имущество.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА.

Нацполиция напоминает, что средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для ВСУ и восстановления разрушенной оккупантами инфраструктуры.



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