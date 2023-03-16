Нацполиция: крупнейшие массовые захоронения на деоккупированных территориях обнаружили в Изюме и Киевской области
На деоккупированных территориях правоохранители выявляют многочисленные свидетельства военных преступлений россиян, в частности массовые захоронения и пыточные
Об этом рассказал заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает сайт ведомства.
"Там мы обнаруживаем больше всего ужасов. Это и массовые захоронения, и места временного содержания наших граждан, в том числе и журналистов", - сказал Цуцкиридзе.
Полицейский отметил, что наибольшие массовые захоронения обнаружили в Изюме в Харьковской области, где погиб 941 человек, и в Киевской области, где нашли тела 1374 человек.
Кроме того, правоохранители обнаружили 25 пытичных и мест незаконного содержания людей в Харьковской области, 16 - в Херсонской, 3 - в Киевской области, 6 - на других оккупированных территориях.
Цуцкиридзе рассказал, что за время полномасштабной войны РФ против Украины было начато 66 700 уголовных производств, в большинстве из которых правовая квалификация - нарушение законов и обычаев войны.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили о поддержке усилий по привлечению РФ к ответственности за военные преступления.
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