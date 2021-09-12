Нацполиция и Нацгвардия охраняют участников KharkivPride от противников ЛГБТ
На площади Свободы и вдоль проспекта Науки в Харькове дежурят десятки полицейских и нацгвардейцев
Это связано с тем, что по центру города должна пройти колонна представителей и представительниц движения ЛГБТ, передает Еспресо.TV .
Сегодня, 12 сентября 2021 года, в Харькове проводится ежегодный KharkivPride.
Участников марша формируют в колонны возле университета Каразина, на повороте на проспект Науки. Полиция осматривает вещи всех, кто вступает в колонны, информирует местный портал Glavnoe.ua .
В то же время неподалеку группируется консервативная молодежь из организации "Традиция и порядок".
- После недавнего прайда в Одессе были задержаны несколько десятков традиционалистов.
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