Нацполиция и Нацгвардия охраняют участников KharkivPride от противников ЛГБТ

Это связано с тем, что по центру города должна пройти колонна представителей и представительниц движения ЛГБТ, передает Еспресо.TV .



Сегодня, 12 сентября 2021 года, в Харькове проводится ежегодный KharkivPride.



Участников марша формируют в колонны возле университета Каразина, на повороте на проспект Науки. Полиция осматривает вещи всех, кто вступает в колонны, информирует местный портал Glavnoe.ua .



В то же время неподалеку группируется консервативная молодежь из организации "Традиция и порядок".

После недавнего прайда в Одессе были задержаны несколько десятков традиционалистов.



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