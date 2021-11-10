Нацполиция до конца года планирует внедрить электронную систему фиксации всех действий в 53 участках

Об этом идет речь на сайте Национальной полиции Украины.



Как отмечается, помещение 53 участков, в которых будут находиться задержанные, будут иметь систему видеонаблюдения в режиме 24/7, чтобы фиксировать все действия лиц под контролем полиции.



С помощью “Custody Records” полиция предохраняет работников от провокаций задержанных и фиксирует правонарушения со стороны работников.



Пока систему испытывают в четырех отдалках - в Харьковской, Тернопольской, Винницкой и Киевской областях.



Нацполиция заявляет, что за следующие три года планирует установить систему Custody Records еще в 570 подразделениях полиции.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

