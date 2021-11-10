Нацполиция до конца года планирует внедрить электронную систему фиксации всех действий в 53 участках
До конца 2021 года в 53 подразделениях Нацполиции планируется внедрение системы Custody Records - электронной фиксации всех действий с лицами, находящимися под контролем Нацполиции.
Об этом идет речь на сайте Национальной полиции Украины.
Как отмечается, помещение 53 участков, в которых будут находиться задержанные, будут иметь систему видеонаблюдения в режиме 24/7, чтобы фиксировать все действия лиц под контролем полиции.
С помощью “Custody Records” полиция предохраняет работников от провокаций задержанных и фиксирует правонарушения со стороны работников.
Пока систему испытывают в четырех отдалках - в Харьковской, Тернопольской, Винницкой и Киевской областях.
Нацполиция заявляет, что за следующие три года планирует установить систему Custody Records еще в 570 подразделениях полиции.
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