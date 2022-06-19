Нацполиция будет привлекать водителей и пассажиров такси для поиска пропавших детей
Национальная полиция подписала меморандум с компанией Uklon, чтобы привлекать водителей и пассажиров такси к поиску потерянных детей
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
"Нацполиция подписала меморандум с логистической компанией "Уклон". Следовательно, просто в приложении путешественникам будут поступать сообщения от правоохранителей", - говорится в сообщении.
Полиция будет направлять краткую информацию об обстоятельствах исчезновения ребенка, его фото и месте, где его видели в последний раз. По словам полицейских, шансы найти пропавшего ребенка растут, когда больше людей ищут его, особенно в течение первых двух часов. Запустить механизм планируют в ближайшие недели.
- 2 июня компания Meta запустила в Instagram систему поиска AMBER Alerts, которая будет помогать определять местонахождение пропавших без вести детей.
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