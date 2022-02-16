Нацотбор на "Евровидение": Наблюдательный совет Общественного планирует собраться на внеочередное заседание 18 февраля
Наблюдательный совет Общественного вещателя планирует внеочередное заседание 18 февраля из-за ситуации вокруг Национального отбора на "Евровидение-2022"
Об этом сообщает пресс- служба Наблюдательного совета.
Заседание органа управления планируется на 12 часов 18 февраля. В повестке дня – "ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора на песенный конкурс "Евровидение".
Наблюдательный совет планирует утвердить оценку имущества и поручить Ревизионной комиссии проверку годовой финансовой отчетности НСТУ за 2021 год.
В Наблюдательный совет Общественного вещания входят представители парламентских фракций и групп, общественных ассоциаций и объединений.
- Напомним, 12 февраля 2022 года, во время прямого эфира на Общественном победительнице финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш.
- Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.
- Одесский активист Сергей Стерненко заявил , что певица могла подработать справку о посещении оккупированного Крыма от Госпогранслужбы.
- Глава оргкомитета Нацотбора Евровидения-2022 Лодыгин заявил о готовности уйти в отставку из-за скандала вокруг конкурса.
- 15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.
- Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий заявил , что обратится в правоохранительные органы относительно поддельных документов победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.
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