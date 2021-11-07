Нацменьшинства должны иметь эффективное представительство на политическом уровне, - эксперт

Так считает Юлия Тищенко, соучредительница Нацплатформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", своим мнением она поделилась на панельной дискуссии II форума идей и решений "Re:Open Zakarpattia"



"У нас концепт безопасной реинтеграции предусматривает подходы по вопросам деоккупации Крыма и Донбасса и будет строиться так, чтобы не создать новых разломов, новых конфликтов и дестабилизации в украинском обществе, - говорит Юлия Тищенко. - Важно отметить, что есть разница в понятиях ассимиляции и реинтеграции. Ведь реинтеграционные подходы предполагают инклюзию, взаимопроникновение и взаимные изменения и тех, кто интегрируется, и тех, кто интегрирует".



"Россия пыталась построить войну на основе межэтнических споров, особенно в Крыму. Но международные институты, исследовавшие тематику нарушения прав русскоязычного населения, указывали, что ничего подобного со стороны Украины не происходило. Это показывает, как информационные вбросы и дезинформация могут дестабилизировать ситуацию в стране" и становятся источником конфликтов. На самом деле, в конфликте нет ничего страшного.Это может быть один из этапов, ведущий к развитию.Чтобы не поддерживать стереотипы российских пропагандистов,в вопросах реинтеграции для меня важно понимать фактор полиэтничности в Украине, наличие разных национальных сообществ как некую угрозу, а как возможность для общественного развития, понимания и состоятельности общин и общества в целом", - объясняет Юлия Тищенко.



Как, по словам эксперта, повысить уровень взаимопонимания? Должна идти речь об эффективном представительстве меньшинств на политическом уровне.



"В общекультурном смысле - это целый процесс вписывания истории этих сообществ и общенациональный контекст. Это точечная работа со СМИ, чтобы речь вражды меньше встречалась в медиа. Это и увеличение уровня доверия между представителями в одной общине, и открытость этого общества к другим, а это предполагает и разные шаги по развитию общины, и по локальной демократии, и оживление экономических процессов", - добавила Юлия Тищенко.