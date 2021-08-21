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"Нацкорпус" собирается пообщаться с Зеленским в понедельник, 23 августа. Накануне не исключены "маски шоу"

21 августа, 2021 суббота
14:40
Общество

Черкасский центр "Национального корпуса" получил сообщение о якобы готовящихся провокациях в отношении своих партийцев

Это связано с запланированным визитом в область президента Владимира Зеленского, заявил сегодня, 21 августа 2021 года, руководитель местной областной парторганизации НК, боевой офицер в запасе Дмитрий Кухарчук, передает Еспресо.TV.

"Есть информация, что УСР (полицейское Управление стратегических расследований - ред.) и СБУ планируют обыски в черкасском "Нацкорпусе" перед приездом Зеленского 23 августа. Кроме того, готовятся закрывать по 208 (Статья Уголовно-процессуального кодекса 208. Задержание уполномоченным должностным лицом - ред .), меня и первых лиц движения в Черкассах. Скорее всего шить организацию ОПГ ... Обращаюсь к общественности и журналистов о максимальной огласке ", - сказал Кухарчук.

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При этом он подтвердил, что 23 августа ветеранская общественность "планирует ехать на открытие мемориала" Центр Украины "под Шполой".

"Планируем задавать вопросы Владимиру Александровичу по имплементации формулы Штайнмайера, отводу контрснайперських групп и репрессий в отношении ветеранов. Вы можете считать это официальной заявкой о проведении мероприятия", - отметил Дмитрий Кухарчук.

"Еще раз сообщаю, что ничего незаконного ни дома, ни на рабочем месте, ни в транспорте не храню. Жду "маски шоу ", - подчеркнул глава" Национального корпуса "Черкасской области.


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Национальный корпус
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